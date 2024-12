Eide: – Utviklingen i Syria går utrolig fort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag meldes det at opprørere fra Hayat Tahrir al-Sham (HTS) har rykket inn i landets tredje største by Homs. Opprørsgrupper hevder også overfor nyhetsbyrået AFP at de har begynt å omringe landets hovedstad Damaskus.

Eide mener et svekket Iran og et svekket Russland er en viktig årsak til det som nå skjer.

– Hizbollah er svekket av israelske angrep. Russland er bundet opp i Ukraina. Iran og Russland har holdt hånden over Assad-regimet, men kan ikke gi like mye støtte som før. Det har opprørsgruppene sett, sier Eide til NTB.

– Kan Damaskus falle?

– For 24 timer siden hadde jeg svart at nei, grensen går nok der. Nå er jeg ikke så sikker lenger. Det gjenstår å se, men utviklingen går utrolig fort, sier utenriksministeren, som lørdag deltok i Doha Forum i Qatar. Der hadde han blant annet møte med Saudi-Arabias utenriksminister prins Faisal.

– De syriske opprørsgruppene har sprikende agenda?

– HTS har sprunget ut av en islamistgruppe, men har tilsynelatende vært gjennom en transformasjon og selger seg nå som mer samlende kraft, men hvorvidt de kan bli det er vanskelig å si, sier Eide.

