Statsministeren truer opposisjonen i Georgia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tbilisi har vært preget av uro siden det regjerende partiet Georgisk drøm, som kritikere anklager for å ha økende autoritære tendenser og for å lede landet tilbake mot Russland, hevdet seier i et omstridt valg i oktober.

Georgias statsminister skjerpet torsdag retorikken ytterligere mot opposisjonen i landet.

– Vi vil gjøre alt som er nødvendig for å fullstendig utrydde liberal fascisme i Georgia, sa statsminister Irakli Kobakhidze til journalister.

– Denne prosessen har allerede begynt. De siste hendelsene markerer begynnelsen på slutten for liberal fascisme i Georgia, sa han. Språket ligger tett opptil Kremls retorikk i Russland.

Maskerte politifolk stormet tidligere torsdag flere av opposisjonspartienes kontorer og arresterte opposisjonsledere.

Flere tusen mennesker samlet seg senere utenfor parlamentet for åttende kveld på rad. Noen holdt plakater med teksten «deres undertrykkelse vil bli deres fall», med henvisning til regjeringens harde reaksjoner på demonstrasjonene, rapporterte en AFP-journalist fra stedet.

Regjeringen kunngjorde forrige torsdag at de ville utsette EU-medlemskapssamtaler til 2028, noe som utløste en bølge av demonstrasjoner. Myndighetene har slått stadig hardere ned på protestene.

TV-bilder viste onsdag at lederen for ett av landets opposisjonspartier, Nika Gvaramia, ble banket opp og pågrepet av politiet. Han var tilsynelatende bevisstløs da han ble ført vekk av maskerte sikkerhetsstyrker.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: Disse sykdommene dominerer nå