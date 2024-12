Opec utsetter produksjonsøkning av olje igjen

Landene ble enige om utsettelsen i et digitalt møte torsdag.

Oljeprisen har stagnert som følge av svakere etterspørsel enn ventet fra Kina, og økt produksjon fra blant annet Brasil og Argentina, som ikke er en del av Opec+.

Oljeanalytikere har dessuten nedskalert sine estimater for etterspørsel etter olje til neste år.

De åtte landene – Saudi-Arabia, Russland, Irak, De forente arabiske emirater, Kuwait, Kasakhstan, Algerie og Oman – har frivillig redusert oljeproduksjonen med 2,2 millioner fat per dag.

Opprinnelig skulle produksjonen gradvis økes igjen fra 1. januar og gjennom året, men dette er nå utsatt til 1. april. Målet er nå å gjenoppta produksjonen i løpet av 18 måneder, fram til oktober 2026.

Produksjonsøkningen er flere ganger tidligere blitt utsatt.

Opec har nedjustert prognosen for etterspørsel etter olje i 2025 til 1,54 millioner fat per dag, ned fra 1,85 millioner fat per dag i juli. Det internasjonale energibyrået (IEA) har et enda lavere anslag på 900.000 fat per dag.

