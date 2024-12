Ammunisjonen brukt under drapet på forsikringstopp i New York hadde inskripsjoner på hylsene

Ifølge en kilde til nyhetsbyrået AP sto det «nekte», «forsvare» og «avsette» på hylsene.

Gjerningspersonen er fortsatt på frifot etter drapet som skjedde midt på Manhattan i New York torsdag morgen.

Den 50 år gamle sjefen for forsikringsselskapet UnitedHealthcare ble skutt og drept da han kom ut fra et hotell på Times Square i 7-tiden onsdag morgen. Han var da på vei til et møte med investorer.

Våpenekspert N.R. Jenzen-Jones sier til BBC etter å ha studert overvåkingsbildene fra drapet at det ser ut til at gjerningspersonen har brukt en lyddemper på våpenet. Det skal også ha blitt brukt ammunisjon med utgangshastighet under lydens hastighet, for å dempe støyen.

Ifølge New York Times kan ordene på tomhylsene være et stikk til hvordan helseforsikringsselskaper prøver å unngå utbetalinger til forsikringskunder.

UnitedHealthcare selger helse- og forsikringstjenester i 130 land. Konsernet har en samlet børsverdi på nærmere 6200 milliarder kroner.

Les også: Disse sykdommene dominerer nå

Les også: Trøndelag Ap kan like gjerne bytte navn til Trond sitt Ap

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)