Advokat: Fredsprisvinner Mohammadi midlertidig løslatt i Iran

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Etter råd fra lege har påtalemyndigheten innstilt fengselsstraffen til Narges Mohammadi i tre uker, og hun er løslatt fra fengsel, skriver Mohammadis advokat Mostafa Nili på X.

Nili skriver at løslatelsen skyldes Mohammadis helsesituasjon etter en operasjon for å fjerne en svulst for tre uker siden.

Menneskerettsaktivisten Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023. Nobelkomiteen viste i sin begrunnelse til hennes kamp mot undertrykking av iranske kvinner.

Hun har sittet fengslet i Iran i det beryktede Evin-fengselet siden 2021. Også før dette gikk hun ut og inn av fengsel, og i sommer ble hun dømt til nok et år bak murene – for «propaganda mot staten».

Fra før av var hun dømt til tolv år i fengsel, 154 piskeslag og flere sosiale og politiske restriksjoner. Første gang hun ble sperret inne, var i 1998.

Hennes ektemann og parets to barn bor i Frankrike.

Les også: Hva skjer i Syria nå? Dette vet vi (+)