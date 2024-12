Sør-Koreas president innfører militær unntakstilstand

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Yoon sier ifølge Reuters at han ikke har noe annet valg enn å innføre et slikt tiltak for å verne om den frie konstitusjonelle ordenen. Ifølge ham har opposisjonspartier lammet prosessene i nasjonalforsamlingen for å skyve landet ut i krise.

– Jeg erklærer militær unntakstilstand for å beskytte Sør-Korea mot trusselen fra nordkoreanske kommunistkrefter, for å fjerne de avskyelige pro-nordkoreanske og antistatlige kreftene som stjeler friheten og lykken til vårt folk, og for å verne om den frie konstitusjonelle ordenen, sa Yoon.

Han sa ikke hvilke spesifikke tiltak som vil innføres.

Yoon viste til et forslag fra opposisjonspartiet DP, som har flertall i nasjonalforsamlingen, om å stille noen av landets fremste statsadvokater for riksrett, og DPs avvisning av regjeringens budsjettforslag.

Ifølge nyhetsbyrået Yonhap har DP innkalt sine folkevalgte til nasjonalforsamlingen. Videre heter det at dørene til nasjonalforsamlingen tirsdag var låst.

DP-leder Lee Jae-myung sier at nasjonalforsamlingen vil forsøke å få annullert unntakstilstanden, men at militæret kan komme til å prøve å pågripe folkevalgte, ifølge TV-kanalen YTN. Lee mener at erklæringen til Yoon er i strid med grunnloven.

YTN melder at nasjonalforsamlingens leder er på vei og at han planlegger å samle forsamlingen. Bilder sendt på kanalen, viser at politibiler blokkerer inngangen.

