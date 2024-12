Misnøye blant demokrater etter Biden-benådning

– Som far skjønner jeg det. Men som en som ønsker at folk skal ha tro på å tjene fellesskapet, er dette et tilbakeskritt, sier Greg Landsman, som sitter i Representantenes hus for demokratene.

Reaksjonen kommer etter at Joe Biden benådet sønnen Hunter Biden for skatte- og våpenlovbrudd, til tross for at den avtroppede presidenten gjentatte ganger hadde sagt at han ikke ville blande seg inn i saken. Biden sa han håpet folk ville «forstå hvorfor en far og en president» gjorde det likevel.

– Kan bli misbrukt

Bidens forgjenger og etterfølger Donald Trump var raskt ute med anklager om maktmisbruk og justismord. Flere demokrater frykter Trump vil bruke Hunter Bidens benådning til å rettferdiggjøre fremtidige benådninger når Trump har makten.

– Dette er en dårlig presedens som kan bli misbrukt av senere presidenter og vil dessverre sverte Joe Bidens rykte sier guvernør Jared Polis i Colorado på X.

– Når du blir president, er rollen din å være familieoverhode for hele nasjonen, sier han og viser til Bidens uttalelse. Polis sier det også er mulig å ha sympati med Hunter Biden samtidig som man aksepterer at ingen er hevet over loven, «ikke presidenten og ikke presidentens sønn».

Samtidig har mange kommentatorer sagt at søndagens benådning neppe vil få særlig effekt i saker der Trump uansett kan tenkes å benåde noen.

– Forståelig, men uklokt

Kongressmedlem Greg Stanton fra Arizona sier at rettssaken mot Hunter Biden ikke var politisk motivert.

– Han begikk lovbrudd og ble dømt av en jury av sine likemenn, sier Stanton.

Senator Peter Welch mener på sin side at benådningen er forståelig hvis man utelukkende ser på den som «en kjærlig fars handling», men at Bidens status som nasjonens leder gjør det til en uklok beslutning. Han får i stor grad følge av senatskollega Michael Bennet fra Colorado.

– Biden satte egne interesser foran plikten med en beslutning som ytterligere vil uthule amerikaneres tro på at rettssystemet er rettferdig og likt for alle.

Les også: Gro ute av norsk politikk

Debatt: Skal vi droppe alle prinsipper for ikke å provosere Trump?

Dagsavisen mener: NHO farer med halvsannheter