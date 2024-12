Kilder: Hamas og Fatah enige om framtidig Gaza-styre

Utsendinger fra de to palestinske partiene har de siste ukene forhandlet i Egypts hovedstad Kairo. Der skal de ha blitt enige om at Gaza etter krigen skal styres av en komité bestående av politisk uavhengige teknokrater.

Komiteen skal bestå mellom 12 og 15 medlemmer, og de fleste av dem skal komme fra Gaza, opplyser en kilde med kjennskap til samtalene.

En Hamas-kilde bekrefter at det er oppnådd generell enighet, men sier at det fortsatt gjenstår enkelte detaljer. Det gjenstår også å utpeke hvem som skal sitte i komiteen.

En offisiell kunngjøring vil først komme etter at alle de palestinske partiene og gruppene har møttes i Kairo, blir det opplyst. Det er ikke kjent når dette skjer.

Ble jaget ut

Hamas vant valget i januar 2006, det siste som har vært holdt i de palestinske områdene. USA, EU og Israel ser imidlertid på gruppen som en terroristorganisasjon og nektet å anerkjenne regjeringen de dannet.

I februar 2007 inviterte Hamas derfor Fatah med i en samlingsregjering, som Norge med daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i spissen da var alene i Vesten om å anerkjenne.

Frustrasjon over å bli møtt med en kald skulder, samt over at USA rustet opp de Fatah-dominerte sikkerhetsstyrkene, resulterte i væpnet konflikt mellom de to gruppene på Gazastripen.

Konflikten endte med at Fatahs styrker ble jaget ut av Gaza, der Hamas og deres væpnede milits siden har hatt makten.

Slutt på Hamas-styre

Hamas og Fatah har gjentatte ganger opp gjennom årene forhandlet i håp om å få i stand forsoning og samarbeid, men har aldri lykkes.

Dersom Israel går med på våpenhvile og komiteen med teknokrater overtar, vil det i så fall innebære slutten på Hamas-styret i Gaza.

Komiteen skal etter planen rapportere til den Fatah-ledede selvstyremyndigheten på den okkuperte Vestbredden.

Les også: Hun var kvinnen nazistene fryktet (+)

Enorm oppgave

Israel har lagt store deler av Gazastripen i ruiner det siste året. Oppgavene som venter de kommende makthaverne, er derfor enorme og forutsetter massiv internasjonal støtte.

Israel har ikke kommentert opplysningene fra Kairo, og fra israelsk side har det heller ikke kommet noen signaler som tyder på at landet vil innstille angrepene med det første.

Les også: – Det er på tide at oljefondet viser mer lederskap

Ingen våpenhvile

Statsminister Benjamin Netanyahu har gjentatte ganger slått fast at angrepene vil fortsette til Hamas er knust, og til de siste gjenværende gislene og krigsfangene er returnert til Israel.

Netanyahu har også sagt at Israel vil beholde den sikkerhetsmessige kontrollen over Gaza, og sterke krefter i den israelske regjeringen vil ha permanent okkupasjon og etablere bosetninger der.

44.466 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep i Gaza siden oktober i fjor, rundt 70 prosent av dem barn og kvinner.

Les også: Trump: – Helvetet bryter løs hvis ikke gislene i Gaza løslates før 20. januar

Les også: – Dette er jo ikke noe som ligger i Zelenskyjs sikkerhetsplan