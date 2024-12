Åtte drept i skyting i Mexico

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ytterligere to personer ble skadet i angrepet i delstaten Guanajuato, rundt 22 mil nordvest for hovedstaden Mexico by.

To av de drepte var brannfolk, mens en tredje jobbet som paramedisiner i det statlige helsevesenet. Ingen er pågrepet etter angrepet.

Guanajuato er et viktig industrisenter og har også flere populære turistreisemål, men er også den delstaten med mest vold i landet. 4. oktober ble likene av tolv politifolk funnet på ulike steder i byen Salamanca i den samme delstaten.

Tjenestemenn sier volden har sitt utspring i den lokale gjengen Santa Rosa de Lima og Jalisco Nueva Generacion, som er ett av de mektigste narkotikakartellene i landet.

