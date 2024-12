Trump vil ha Kash Patel som FBI-sjef

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er stolt over å kunne kunngjøre at Kashyap «Kash» Patel skal tjenestegjøre som FBIs neste direktør, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

– Kash er en glimrende advokat, etterforsker og «America First»-kjemper som har tilbrakt karrieren sin med å avdekke korrupsjon, forsvare rettferdighet, og beskytte det amerikanske folket, skriver den påtroppende presidenten.

Patel var stabssjef i forsvarsdepartementet under daværende forsvarsminister Christopher Miller i Trumps forrige administrasjon. Patel har også vært rådgiver for USAs etterretningssjef.

