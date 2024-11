Redd Barna-ansatt drept i israelsk luftangrep i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er med dyp sorg vi bekrefter at en ansatt i Redd Barna ble drept i et israelsk luftangrep i Khan Younis i dag, heter det i en pressemelding fra Redd Barna sent lørdag kveld.

Al-Qadi har jobbet for det administrative teamet i Gaza siden mai 2024. Han ble drept tidlig lørdag ettermiddag da han var på vei hjem til sin kone og tre år gamle datter fra moskeen, opplyser hjelpeorganisasjonen.

Det er den andre Redd Barna-medarbeideren som er drept i Gaza siden krigen startet.

