Iran og Russland lover støtte til Syria mot opprørerne

Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at angrepene i Syria er et ledd i en israelsk-amerikansk plan for å destabilisere regionen.

Det melder statlige iranske medier lørdag.

Ifølge en uttalelse fra Russlands utenriksdepartement om samtalen uttrykte begge sider «ekstrem bekymring over den farlige opptrappingen av situasjonen i Syria som følge av terroristoffensiven fra væpnede grupper i provinsene Aleppo og Idlib».

Ministrene er enige om behovet for å trappe opp den felles innsatsen for å stabilisere situasjonen i Syria, heter det videre.

Lørdag skal den ytterliggående islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS) og allierte grupper skal ha tatt kontroll over mesteparten av millionbyen Aleppo nordvest i Syria, uten å ha møtt særlig motstand fra regjeringsstyrkene. Russland bekrefter at deres flyvåpen har utført flere angrep mot syriske opprørere både fredag og lørdag.

Opprørernes offensiv startet onsdag, samme dag som en våpenhvile trådte i kraft mellom Israel og libanesiske Hizbollah, som har kriget på vegne av Assad i Syria siden 2015. I løpet av den to måneder lang krigen mellom Israel og Hizbollah i Libanon har israelerne også trappet opp kraftig angrepene mot Hizbollah og Iran-tilknyttede mål i Syria, inkludert i Aleppo.

