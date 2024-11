Nye atomsamtaler med Iran i Genève

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EUs atomforhandler Enrique Mora møtte torsdag iranske forhandlere i Genève. I en melding på X beskriver han samtalen som «oppriktig», og han understreker at han ba Iran stanse den militære støtten til Russland.

Den iranske delegasjonen i Genève ledes av diplomaten Majid Takht-Ravanchi, som er utenriksminister Abbas Araghchis høyre hånd. Det var han og Irans viseutenriksminister Kazem Gharibabadi som torsdag møtte Mora.

– Uansvarlig oppførsel

Gharibabadi har også kommentert samtalen på X. Her skriver han at han på møtet ba EU «forlate sin selvsentrerte og uansvarlige oppførsel» i en rekke saker, inkludert krigen i Ukraina og det iranske atomspørsmålet.

Gharibabadi skriver også at EUs «medvirkende oppførsel i det pågående folkemordet i Gaza» innebærer at EU står igjen uten moralsk autoritet til å ta andre i lære om menneskerettigheter.

Les også: Beskylder regjeringen for boligbløff: – Jeg er jo fryktelig skuffet (+)

Fordømmer

IAEAs styre vedtok i forrige uke en resolusjon fremmet av Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA, som fordømmer Iran for manglende samarbeid i atomspørsmålet.

Iran hevder utspillet var politisk motivert og varslet IAEA om at de vil øke kapasiteten til å anrike uran ved de to anleggene i Fordo og Natanz.

Iran fastholder at landets atomprogram er sivilt og nekter for å ha planer om å utvikle atomvåpen.

IAEAs inspektører har heller ikke funnet tegn som tyder på at landet lenger har et aktivt atomvåpenprogrammet, men har i likhet med amerikansk etterretning konkludert med at dette ble stengt ned i 2003.

Atomavtale

Irans utenriksminister Abbas Araghchi understreket i september at landet var villig til å starte nye atomforhandlinger med Vesten.

Araghchi har ledet de iranske atomforhandlingene siden 2013 og spilte en viktig rolle da atomavtalen med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU ble inngått i 2015.

Iran forpliktet seg i avtalen til drastisk å redusere anrikingen av uran og tillate omfattende inspeksjoner fra IAEA.

Etter at daværende president Donald Trump i 2018 trakk USA fra atomavtalen og igjen iverksatte omfattende sanksjoner mot Iran, svarte Iran med å trappe opp anrikingen av uran.

Les også: Maja Lunde: – Tror folk vil kjenne igjen boka i filmen (+)

Les også: – Dette er en historisk dag for alle kvinner

Les også: Regjeringen: Slik skal vi få enda flere inn på boligmarkedet (+)