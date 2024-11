Sean «Diddy» Combs må sitte i varetekt til rettssaken starter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det slo dommer Arun Subramanian i en føderal domstol på Manhattan fast onsdag etter å ha avvist Diddys anmodning om løslatelse fram til rettssaken starter mot kausjon på 50 millioner dollar.

Rapperen og musikkmogulen har nå sittet i fengsel i Brooklyn i ti uker. Rettssaken starter 5. mai 2025.

Diddy har blitt avvist løslatelse mot kausjon tre ganger tidligere i løpet av de ti ukene han har sittet i varetekt. Dommerne mener det er risiko for vitnepåvirkning hvis han løslates.

Sean Combs er tiltalt av føderale myndigheter for seksuelle overgrep, kroppsskade og utpressing. Påtalemyndigheten anklager ham for å ha drevet et «sexforbryterimperium». Combs har avvist alle anklager og sagt han er uskyldig.

Samtidig står Combs overfor sivile søksmål etter at mer enn 130 personer har anklaget ham for blant annet voldtekt, seksuelle overgrep og seksuell utnyttelse.

Combs er en av hiphops mest kjente produsenter og rappere. Han har vunnet tre Grammy-priser og har samarbeidet med blant andre Notorious B.I.G., Mari J. Blige og Usher. I 1993 grunnla han plateselskapet Bad Boy Records.

