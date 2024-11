Britisk ekssoldat kjent skyldig i spionasje

Khalife var anklaget for å ha samlet inn sensitiv informasjon mellom 2019 og 2022. Han skal så ha tatt kontakt med iranske myndigheter for å overlevere informasjonen.

Han var også tiltalt for å ha utlevert informasjon som kunne brukes til terrorisme.

23-åringen, som har en iranskfødt mor, nektet for anklagene og hevdet at hadde en plan om å jobbe som dobbeltagent for Storbritannia. I retten sa han at han og familien hans er sterkt imot regimet i Iran.

Khalife rømte fra Wandsworth-fengselet i London i september i fjor og var på rømmen i fire dager. Han rømte ved å binde seg fast under en lastebil som leverte varer til fengselet. Saken skapte overskrifter over hele verden.