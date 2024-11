Merkel reflekterer over Putins maktspill i ny bok

Boken «Freedom» omtales som et forsvar for hennes avgjørelser i tiden som statsminister og som EUs mektigste politiker. Merkel ser ikke ut til å ha noe særlig tvil rundt avgjørelsene hun tok.

Blant sakene hun måtte takle var finanskrisen i 2008, gjeldskrisen i Europa, flyktningstrømmen i 2015 og 2016, Brexit, Trumps første presidentperiode og koronapandemien – for å nevne noe.

Boken er, i tråd med hennes karakter og fremtoning, en nøktern og faktaorientert oppsummering av hennes oppvekst og politiske karriere.

Forholdet til Putin

Statsministergjerningen hennes overlevde fire amerikanske presidenter, fire franske presidenter og fem britiske statsministre. Men kanskje mer enn noen andre enkeltpersoner er hennes internasjonale politiske karriere preget av forholdet til Russlands president Vladimir Putin.

Hun reflekterer rundt maktspillene og grepene han tok for å sette ut sine politiske motstandere. Blant annet ble hun holdt på vent under et G8-møte i 2007, noe Merkel mener han gjorde med vilje.

– Hvis det er en ting jeg ikke kan fordra, er det manglende punktlighet, skriver hun i boken.

Videre dras hennes frykt for hunder fram. Under en fotoseanse i Sotsji samme år kom Putins labrador løpende inn under en fotoseanse til tross for at Putin visste hun var redd for hunder.

Ifølge Merkel nøt Putin situasjonen. Selv sa hun ingenting.

Forsvarer Russland-relasjoner

Videre beskriver hun Putin som «en som alltid er på vakt mot å bli behandlet dårlig og klar til å handle til enhver tid, inkludert maktspill med en hund og å få andre til å vente på ham».

Hun forsvarer at hun opprettholdt både diplomatiske relasjoner og handelsrelasjoner med Russland til tross for invasjonen på Krim-halvøya i 2014 og andre udemokratiske tendenser.

– Man kan oppfatte dette som barnslig og ufyselig, man kan riste på hodet, men det vil ikke føre til at Russland forsvant fra kartet, skriver hun.

Brexit

Det nærmeste hun kommer tvil i boken, er om Brexit kunne vært unngått.

At Brexit ble en realitet, omtaler hun som en ydmykelse for de øvrige EU-landene. Spørsmålet om hun kunne gjort mer for å imøtekomme Storbritannia i forhandlingene, var som tortur for henne, beskriver hun.

Men konklusjonen er likevel at det var lite hun kunne gjort.

– Jeg konkluderte med at i lys av den politiske utviklingen i landet da, ville det ikke vært noen akseptabel mulighet for meg fra utsiden til hindre at Storbritannia forlot EU, skriver hun.

Merkel kom til makten i Tyskland og ga seg i 2021 etter fire perioder.

Boken er skrevet sammen med Beate Baumann, som i lang tid har vært rådgiver for Merkel.

Innvandring

Merkel tar ikke på seg noe skyld eller ansvar for den globale usikkerheten man ser i dag, tre-fire år etter hun ga seg. Store kriger pågår i Ukraina og i Midtøsten samtidig som Donald Trump er på vei tilbake i Det hvite hus – og regjeringen i hennes hjemland ser ut til å falle sammen.

Kritikere anklager henne for å ha tillatt ukontrollert innvandring til Tyskland, som videre har ført til fremvekst av høyreradikale AfD.

Hun peker selv på at innvandring er helt nødvendig for å skaffe arbeidskraft i fremtiden.

Merkel advarer tyske partier mot å ta i bruk radikal retorikk uten å komme med konkrete løsninger på eksisterende problemer.

– Tyskland og resten av Europa vil alltid være et fristende mål for folk utenfra som følge av velstand og rettsstaten, skriver hun.

