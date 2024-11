Kuleba tror ikke Trump kan skape fred i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Russlands president Vladimir Putin er ikke interessert i en fredsavtale, hevder Kuleba et intervju med Politico.

– Ukraina er en personlig besettelse for Putin. Ved å knuse Ukraina kan han oppnå sitt store mål som er å vise verden at Vesten ikke er i stand til å forsvare seg selv og det de står for, sier han.

Frykter våpenstans

Donald Trump hevdet i valgkampen at han ville få en slutt på krigen i Ukraina i løpet av sitt første døgn som president.

Kuleba, som forlot posten som ukrainsk utenriksminister i september, frykter at Trump vil stanse våpenhjelpen, noe som vil få dramatiske følger for ukrainernes mulighet til å forsvare seg.

Kuleba frykter også at europeiske land kan komme til å trappe ned støtten til Ukraina, blant dem Tyskland der det skal holdes nyvalg over nyttår.

– Det store spørsmålet er også hva EU kommer til å gjøre, sier han.

Kommer neppe

President Volodymyr Zelenskyj kommer heller ikke til å undertegne en fredsavtale som godtar at Russland annekterer Krim-halvøya eller Donbas-regionen, tror Kuleba.

– Det kan han ikke gjøre som følge av grunnloven. Og fordi det også vil bety slutten for Zelenskyj rent politisk, sier han.

Kuleba er også bekymret over at Russland har funnet nye allierte i krigen og viser til at Nord-Korea nå forsyner landet både med ammunisjon og soldater.

