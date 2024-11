Stor seier for likekjønnede par i Hongkong

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Domsavgjørelsene tirsdag markerte slutten på en seks år lang kamp for Hongkong-innbygger Nick Infinger. Han tok myndighetene til retten da han og partneren ble nektet å leie en kommunal bolig fordi de ikke var en «vanlig familie».

Saken hans ble senere slått sammen med saken til et annet likekjønnet par – Henri Li og hans avdøde ektemann Edgar Ng. De klaget på retningslinjene for subsidierte boliger og at arveretten ikke omfattet likekjønnede par.

Infinger og Li vant fram i de lavere rettsinstansene, men myndighetene anket sakene til Hongkongs høyeste ankedomstol. Retten har nå enstemmig avvist ankene.

Brev til ektemannen

Etter domsavgjørelsene stilte Infinger opp utenfor retten med et regnbueflagg. I en kommentar sa han at det trolig vil ta tid før Hongkong anerkjenner ytterligere rettigheter for LHBT-personer.

– Jeg håper Hongkong kan bli mer likeverdig og rettferdig. Dagens rettsavgjørelser erkjente at par av samme kjønn kan elske hverandre og fortjener å leve sammen, sa han til pressen.

Li publiserte et åpent brev til sin avdøde ektemann, som tok sitt eget liv i 2020.

– Jeg har levd med smerte, men jeg har aldri gitt opp drømmen din om likestilling. Jeg håper jeg ikke har sviktet deg, skriver Li i brevet.

Li sier han er takknemlig for domsavgjørelsen.

– Kan ikke rettferdiggjøres

Dommer Andrew Cheung skrev i den ene domsavgjørelsen at retningslinjer som utelukker likekjønnede par fra tilgang på kommunale og subsidierte boliger «ikke kan rettferdiggjøres».

– For trengende likekjønnede ektepar som ikke har råd til privat leiebolig, kan myndighetenes ekskluderende politikk bety at de fratas enhver realistisk mulighet til å være en familie under samme tak, la han til.

Rundt 28 prosent av Hongkongs innbyggere bor i kommunale og subsidierte boliger.

Arv

I spørsmålet om arv skrev dommerne Joseph Fok og Roberto Ribeiro at de gjeldende reglene er diskriminerende og grunnlovsstridige. De la til at myndighetene ikke har rettferdiggjort at likekjønnede par forskjellsbehandles.

I henhold til loven kan ikke par av samme kjønn arve hverandre i tilfeller der det ikke etterlates et gyldig testament. Den rettsregelen gjelder bare for «ektemann» og «kone» i fordelingen av et dødsbo.

Domsavgjørelsene viser at Hongkong-myndighetene ikke klarer å argumentere overbevisende for å rettferdiggjøre forskjellsbehandling av likekjønnede i ulike livssituasjoner, sier Suen Yiu-tung. Han er professor i kjønnsstudier ved det kinesiske universitetet i Hongkong.

Tyr til domstolene

LHBT-personer i Hongkong har lenge tydd til domstolene for å kjempe for rettigheter og beskyttelse. Strategien har gradvis gitt resultater det siste tiåret.

Det er fortsatt ikke tillatt med ekteskap mellom to av samme kjønn, så par må reise til utlandet for å kunne gifte seg. Men aktivister har vunnet stykkevise seire som slår ned på diskriminerende politikk om blant annet visum og skatt.

I 2023 beordret Hongkongs øverste domstol myndighetene til å lage et alternativt juridisk rammeverk som skal beskytte likekjønnede pars rettigheter. Men domstolen ville ikke beordre myndighetene til å åpne for lovlige likekjønnede ekteskap.

I Fastlands-Kina er likekjønnede ekteskap heller ikke tillatt, og det er ikke noen spesifikke lover mot diskriminering av LHBT-personer der.

