Eides bønn til EU: – Ikke glem Norge

Norge er en del av det indre markedet og må havne innenfor EUs eventuelle beskyttelsestiltak, som tollmurer, om en handelskrig skulle bli virkelighet.

Det er hovedbudskapet som Eide har med seg til det halvårlige møtet i EØS-rådet i Brussel mandag.

Frykten er at Norge havner i skvis mellom tollmurer i både USA og EU.

– To ting er spesielt viktig for oss. For det første må vi jobbe sammen med våre partnere i EØS for å sørge for at EU husker på oss, og at vi blir liggende på innsiden av EUs eventuelle beskyttelsestiltak mot eventuelle tiltak fra Trump-regjeringen, sier Eide til NTB.

– Det andre er at hele det arbeidet som nå på konkurransekraft og industriområdet, det vil vi være med på.

Ringrev og EØS-general

Fra EUs side stiller EU-kommisjonens gamle ringrev og EØS-general Maros Sefcovic i EØS-rådet. Slovaken skal nå ta fatt på sin fjerde periode i kommisjonen som ny handelskommissær.

Sefcovic vil dermed spille en nøkkelrolle når det gjelder å møte den fryktede straffetollen på 10–20 prosent som USAs påtroppende president Donald Trump har varslet på varer fra Europa.

Han vil også ha et viktig ord med i laget når det gjelder om Norge og de andre EØS-landene skal havne utenfor eller innenfor beskyttelsestiltakene som EU da vil svare Trump med.

Eide håper på i alle fall noen forsikringer på mandagens møte.

– Jeg håper på forsikringer i den forstand at de vil ha Norge i bakhodet. Vi er en del av det indre markedet, slår han fast.

Vil sikre norsk forsvarsindustri

EUs hovedmål for de neste fem årene er styrke konkurransekraften. De neste årene kan det bli pumpet store midler inn for å omstille industrien fra fossil til grønn, samt å styrke europeisk forsvarsindustri.

Blant det Norge vil være med på, er EUs nye program for å styrke forsvarsindustrien, EDIP, sier Eide.

Som NTB tidligere har omtalt, kan EDIP bli gull for norske selskaper som Kongsberg Gruppen og Nammo. Om Norge tas med.

– Noe av det jeg er aller mest glad for, er vårt strategiske partnerskap med EU på forsvar og sikkerhet, sier Eide og peker på at Norge allerede har fått store bestillinger på forsvarsmateriell fra EU.

Arvesynd av etterslep

Også det norske etterslepet, det vil si EØS-relevante EU-lover som Norge ikke har innlemmet, blir tema på møtet i EØS-rådet.

EU har i lang tid vært irritert på Norge fordi etterslepet bare vokser og vokser.

Trass i at rekordmange EU-rettsakter, 469 i alt, er innlemmet i EØS-avtalen så langt i år, har etterslepet økt fra 521 til 561 rettsakter, viser en oversikt fra EU-kommisjonen.

Også denne gang tror Eide EU vil komme med kritikk.

– Det er fast inventar på disse møtene, konstaterer han.

– Det som er viktig, er å få vekk det gamle etterslepet. Noe er somling, og noe er vanskelige saker. Men vi har en arvesynd av etterslep, fastslår utenriksministeren.

Fornybardirektivet

Blant rettsaktene som ligger på vent, er en hel haug med energidirektiver og -forordninger, herunder det omstridte fornybardirektivet fra 2018.

Som NTB tidligere har omtalt, er de to andre EØS-landene Island og Liechtenstein klare til å innlemme fornybardirektivet. Det er Norge som holder igjen.

Heller ikke denne gang kan Eide si noe om når en avgjørelse kommer.

– Den kommer når den kommer, sier han.

