Nordmann skal være skutt og drept i Mexico

– Vi arbeider med å få bekreftet disse opplysningene fra lokale myndigheter, skriver pressevakt Guri Solberg i en epost til NTB.

VG omtalte saken først.

I en pressemelding fra lørdag skriver mexicansk politi at de fant en person liggende på gata med skuddskader. Ambulansepersonell konkluderte senere med at personen døde som følge av skudd i ryggen.

Ifølge den mexicanske avisa Milenio skjedde drapet i nærheten av Mexico by lufthavn fredag.

Politiet skriver at de har avhørt en taxisjåfør som har sa at den drepte nordmannen var passasjer i taxien hans. Taxisjåføren sier at to menn på en motorsykkel skjøt mot dem under kjøreturen.

