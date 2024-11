Trump utpeker Pam Bondi til justisminister etter at Matt Gaetz trakk seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bondi har lenge vært nært alliert med Trump. Hun var en av hans advokater under den første riksrettssaken, og hun var med i en gruppe republikanere som viste sin støtte til ham under hysjpengesaken i New York.

Hun var også en av Trumps team av advokater som jobbet for å omgjøre valget som Trump tapte for Joe Biden i 2020.

Trump sier at justisdepartementet altfor lenge har vært brukt politisk mot ham og andre republikanere, og at Pam Bondi vil føre departementet tilbake til sin egentlige funksjon, som er å bekjempe kriminalitet.

Utnevnelsen skjedde seks timer etter at Matt Gaetz trakk seg som følge av anklager om sex med mindreårige og menneskesmugling.

Utnevnelsen utløste stor uro blant senatorene som skal godkjenne utnevnelser, også blant republikanerne, og Gaetz sa han trakk seg for at godkjenningen av ham ikke skulle bli en distraksjon under maktoverføringen.

Les også: Matt Gaetz trekker seg – får skryt av Trump: – Har en lysende fremtid