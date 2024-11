Trump vurderer Warsh til posten som finansminister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge avisen besøkte Warsh Trump i Mar-a-Lago i Florida onsdag. Der skal de to ha diskutert muligheten for at Warsh overtar posten som finansminister.

Avisens kilder mener også å vite at Warsh er framtidig kandidat til å overta som sentralbanksjef når Jerome Powells periode er omme i 2026. Det var Trump som i 2018 utnevnte Powell.

Warsh er 54 år gammel og startet sin finanskarriere i investeringsbanken Morgan Stanley i New York.

Som 35-åring ga daværende president George W. Bush ham en plass i styret til USAs sentralbank, en post han hadde fra 2006 til 2011.

