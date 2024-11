Vil nekte transkvinne å bruke Kongressens kvinnetoaletter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Speakeren i Representantenes hus, Mike Johnson, sa onsdag at han støtter et forslag fra Nancy Mace fra South Carolina om å forby transkvinner å bruke toaletter og omkledningsrom for kvinner i kongressbygningene.

Demokraten Sarah McBride ble i november valgt fra Delaware og er dermed den første transkvinnen som er valgt inn i Kongressen. Hun har fått en kjølig mottakelse før hun tiltrer i januar.

Mace erkjente åpent at det er McBride hun siktet til med sitt forslag mandag om forbud. Onsdag skjerpet hun forslaget med krav om at transkvinner skal utelukkes fra toaletter i alle føderale bygninger.

