Eggum har ikke mer å gå på

Fellesforbundets Jørn Eggum har lenge vært soleklar favoritt til å overta som ny LO-leder neste torsdag. Slik så det ut, helt inntil TV 2 mandag kveld kom med avsløringen som satte Eggums kandidatur i et nytt og svært dårlig lys. Nå er det ikke lenger opplagt at han blir valgt.

TV 2 kunne fortelle at Eggum i flere år hadde elskerinne, en kvinne som var lokalt tillitsvalgt i Fellesforbundet. Hun sto mandag fram og fortalte sin historie med mange pikante avsløringer. Og utdypet enda mer i NRKs Debatten tirsdag kveld.

Men det mest interessante er at lokalavdelingen som hun ledet, ble satt under administrasjon av Fellesforbundet. Styret ble kastet, og hun mistet dermed sitt valgte verv som også var en lønnet heltidsjobb. Bakgrunnen var at avdelingen over lang tid hadde fungert, mildt sagt, veldig dårlig.

Jørn Eggum har i denne saken, som egentlig er to saker, vist svært dårlig dømmekraft. Mens MeToo-sakene florerte innledet Eggum et forhold med en tillitsvalgt lenger ned i organisasjonen.

Mange vil karakterisere dette som en klassisk MeToo-sak med ujevnt maktforhold. Det bør nevnes at kvinnen erkjenner at forholdet var frivillig, og det var mellom to voksne mennesker. Forholdet tok slutt i 2022.

Men da Fellesforbundet satte lokalavdelingen under administrasjon på nyåret i år, opptrådte Jørn Eggum minst like uklokt. Han unnlot å fortelle forbundsstyret om den gamle affæren, og han hadde i tillegg en altfor sentral rolle da det skulle tegnes sluttavtale med kvinnen. Eggum innrømmer nå, altfor sent, at han burde ha erklært seg inhabil og overlatt denne saken til andre i forbundsledelsen.

Eggum kan ri av stormen.

Jørn Eggum har virkelig klønet det til for seg selv. Han har et sterkt svekket omdømme. Selvpåført i to runder. Nå ligger hans skjebne i valgkomiteens hender. Fagforbundets Mette Nord leder komiteen, som innen neste torsdag må lagt kabalen for ny ledelse i LO.

Dersom valgkomiteen samler seg om Eggum, vil den få kritikk fra LO-medlemmer som sterkt misliker å ha en MeToo-stemplet LO-leder. Dersom Eggum blir vraket, vil andre i LO-familien reagere skarpt. Det hører med til historien at forbundsstyret i Fellesforbundet tirsdag ga Eggum fornyet tillit.

Det er uklart om dette er tillit til «bare» å lede forbundet videre, eller det også er tillit som kandidat til vervet som ny LO-leder. Jeg velger å tro det er begge deler. Dersom Eggum blir veid og funnet for svekket til å bli LO-leder, bør han også trekke seg som leder i Fellesforbundet.

Det er tradisjonelt Fellesforbundet som fører an i lønnsforhandlingene i hovedoppgjørene annethvert år. Hvis Eggum ikke lenger er aktuell for toppjobben i LO, er han etter min menig heller ikke verdig til å lede det største forbundet i privat sektor.

LO-fellesskapet finner alltid gode kandidater til å lede LO-familien. Valgkomiteen klarer nok denne jobben også i år. Det vil være et nederlag å måtte be Peggy Hessen Følsvik, som har frasagt seg gjenvalg, om likevel å ta en ny periode dersom Eggum blir uaktuell.

Forbundet Styrke, som blant annet har medlemmer i oljeindustrien og på kjemiske bedrifter, har overfor meg ymtet at de kan stille med forbundsleder Frode Alfheim som ny LO-leder. Alternativet er å la LO-sekretær Are Tomasgard rykke opp. Vi kan heller ikke se bort fra at det skulle dukke opp en kvinnelig kandidat.

Slik jeg vurderer situasjonen nå, vil Jørn Eggum kunne klare å ri stormen av. Han er riktignok svekket, men fortsatt et svært godt valg som ny LO-leder. Det er ingen andre opplagte kandidater som kan gå utenpå ham. Men Eggum er ferdig dersom det ramler flere skjeletter ut av skapet.





