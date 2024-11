Klimaministeren på toppmøte: – Bremseklosser har for stort gjennomslag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sammen med Sør-Afrika har Norges fungerende klimaminister Tore O. Sandvik (Ap) ledet forhandlinger om nettopp utslippskutt på møtet.

Et tekstforslag ble utarbeidet og spilt inn til møtets aserbajdsjanske presidentskap. Men Sandvik sier til NTB at han ikke kjente igjen mye av utslippsforslaget i utkastet til vedtak som presidentskapet la fram torsdag morgen.

– Foreløpig har bremseklossene for stort gjennomslag, sier Sandvik på telefon fra Aserbajdsjans hovedstad Baku.

Han sier forpliktelser fra fjorårets klimatoppmøte i Dubai ikke er tatt med i det siste utkastet.

I Baku har blant andre Saudi-Arabia sagt at de ikke vil ha noen gjentakelse av løfter om «omstilling bort fra fossil energi».

Savner rammeverk

Selv om det er heftig debatt om utslippsformuleringer, er hovedtemaet på møtet i Baku rike lands bidrag til klimatiltak i fattige land.

I likhet med EU mener Sandvik at et rammeverk for ulike finansieringskilder må avklares før en konkret årlig pengesum kan fastsettes.

Et avgjørende spørsmål er hvor mye penger som skal overføres fra rike land, og hvor mye som kan være lån fra ulike typer kilder. U-landene ønsker seg mest mulig overføringer.

Pengene skal gå både til utslippskutt og tilpasning til klimaendringene, og behovene er enorme.

Mange fattige land mener de til sammen trenger over 1000 milliarder dollar per år fra 2030. Det vil være en tidobling fra dagens nivå.

Stor avstand

Tidligere i uka siterte Politico europeiske kilder som sa at EU-landene i stedet ser for seg mellom 200 og 300 milliarder dollar.

Stemmer dette, er det altså svært stor avstand mellom det som i utgangspunktet er landenes posisjoner.

En stor gruppering av utviklingsland, G77 + Kina, krevde torsdag et mål om minst 500 milliarder dollar per år fra rike land. Ifølge nyhetsbyrået AFP var denne summen en del av et større krav som også omfattet andre finansieringskilder.

I likhet med andre rike land mener Norge at klimafinansieringen må komme fra flere typer kilder. I tillegg til overføring av offentlige midler nevner Sandvik internasjonale utviklingsbanker og investeringer fra private aktører.

– Tragisk forestilling

Etter planen skal klimatoppmøtet avsluttes fredag. Men det er vanlig at FNs store klimamøter går på overtid.

På oppløpssiden har det vært mye frustrasjon og skarp kritikk fra ulike grupper av land.

– Dette har blitt en tragisk forestilling, et klovneshow. For når vi kommer til siste minutt, så får vi alltid en tekst som bare er så svak, sa Panamas sjefforhandler Juan Carlos Monterrey Gómez til nyhetsbyrået Reuters.

Samtidig peker klimaminister Tore O. Sandvik på at mange rike land sliter tungt økonomisk.

– De bruker veldig mye penger på forsvar og sitter med gjeld etter koronapandemien, sier han.

Ifølge Sandvik er det ikke bare enkelt for vestlige ministre på toppmøtet å love store pengebidrag, og deretter reise hjem og møte egne velgere.

