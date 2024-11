Norge stiller seg bak global erklæring på klimatoppmøtet i Baku

Klimaforhandlingene i Aserbajdsjan nærmer seg slutten og er ventet å ferdigstilles fredag. Hovedtemaet på toppmøtet er finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

Norge er blant landene som signerte en erklæring torsdag, opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– For at vi skal nå 1,5-gradersmålet, må alle land kutte mer. Sammen med et samlet Europa sender Norge et tydelig budskap om at alle land må ta ansvar, sier klima- og miljøminister Tore O. Sandvik, som er til stede i Baku.

Under klimatoppmøtet i fjor ble verden enige om et veikart for å holde verden på sporet av 1,5 grader. Denne erklæringen bygger opp om dette.

– Parisavtalen virker, men vi er fortsatt på vei mot en oppvarming som vil ramme oss hardt. Over hele verden ser vi konsekvenser som flommer, skogbranner og hetebølger. Det går ut over mennesker, lokalsamfunn og bedrifter. Derfor er det viktig at vi holder trykket oppe, kutter utslipp og bremser oppvarmingen. Hver tidel teller, sier Sandvik.