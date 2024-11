Klimatoppmøtet: – Ønsker ikke fortgang

Haltbrekken kom til Baku i Aserbajdsjan natt til mandag, for å følge de siste dagene med forhandlinger om finansiering av klimatiltak i fattige land, og nye mål for utslippskutt.

– Så langt har det gått veldig tregt å få penger på bordet fra rike land, slik at de fattige landene kan tilpasse seg klimaendringene, konstaterer Haltbrekken.

– Hadde ønsket fortgang

– Hvorfor tror du at det hadde vært bedre med et møte i Brasil eller Australia?

– Det neste klimatoppmøtet skal foregå i Brasil, og det etter det igjen i Australia. Hvis klimatoppmøtet vi har nå, i stedet hadde vært i et av disse landene, ville vi hatt en møteledelse som i mye større grad hadde ønsket fortgang i forhandlingene, svarer Haltbrekken.

– Ved åpningen av møtet her i Baku, sa jo presidenten i Aserbajdsjan at fossil energi er en guds gave til oss, påpeker han.

Ilham Alijev ble president i Aserbajdsjan i 2003, og har fjernet restriksjonene for hvor mange perioder én og samme person kan være president i landet.

– Sitér meg på at jeg sa at dette er en gave fra Gud, og jeg vil gjenta det i dag her foran dette publikummet, sa Alijev da han møtte delegatene under klimatoppmøtet, ifølge NTB.

– Olje, gass, vind, sol, gull, sølv, kobber – alt er naturressurser, og land bør ikke klandres for å ha dem og bør ikke klandres for å bringe disse ressursene til markedet, fordi markedet trenger dem, sa Alijev videre.

Fakta om FNs klimatoppmøte i Baku

Klimaforhandlingsmøte som holdes i Aserbajdsjans hovedstad Baku fra 11. til 22. november.

Et rekke stats- og regjeringssjefer ventes å delta. Men mange av landene med størst utslipp sender ikke sine øverste ledere.

Nesten alle verdens land deltar i forhandlingene. De dreier seg i stor grad om gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

Også organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv vil være til stede i Baku.

Møtet kalles Cop 29. Forkortelsen står for Conference of the Parties. «Partene» er landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC).

Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995.

– Oljelobby på rød løper

Den tidligere sovjetrepublikken Aserbajdsjan har i likhet med Norge, en påvist oljereserve på om lag 7 milliarder fat olje, skriver NTB. Inntekter fra olje og gass utgjør 35 prosent av landets bruttonasjonalprodukt og over 75 prosent av eksporten går til europeiske markeder. Det neste tåret planlegger Aserbajdsjan å øke gasseksporten med en tredel.

Landets nære forhold til fossil energi, kommer til syne under klimatoppmøtet, ifølge Haltbrekken.

– Presidenten har invitert oljelobbyen inn på rød løper – også bokstavelig talt, forteller han.

– Det er åpenbart at presidenten ikke ønsker fortgang i forhandlingene, selv om verden er i en dyp klimakrise, mener Haltbrekken.

Han er også kritisk til at de to foregående klimatoppmøtene har blitt lagt til oljeproduserende land – Dubai i fjor, og Egypt året før det.

– Vi må sørge for at framtidige forhandlinger legges til land som ønsker å gjøre noe med klimakrisa raskt, sier Haltbrekken.

Land bør ikke klandres for å bringe naturressurser som olje og gass til markedet, fordi markedet trenger dem, uttalte Aserbajdsjans president Ilham Alijev under klimatoppmøtet han er vertskap for i Baku. (Rafiq Maqbool/AP)

– Forbud mot telefon

Haltbrekken mener dessuten at det er «et kjempeproblem» å legge klimatoppmøter til land med et autoritært styresett.

– Det er veldig vanskelig for miljøorganisasjonene å komme med sine budskap. Det er sterke begrensninger i hvordan de skal kunne markere seg, forteller han.

Også befolkningen som sådan er under et generelt hardt press, konstaterer stortingsrepresentanten.

– Aserbajdsjan er et land som notorisk bryter menneskerettighetene. Til daglig undertrykkes opposisjonelle, de kastes i fengsel og overvåkes.

– På grunn av den samme overvåkingen har Stortinget lagt ned forbud mot at jeg skal kunne bruke min egen mobiltelefon eller PC under oppholdet her, forteller Haltbrekken, mens han snakker med Dagsavisen fra Baku med en lånt telefon.

– Vi må slutte å legge klimatoppmøtene til slike land, understreker han.

– Hvorfor er årets klimatoppmøte lagt til Aserbajdsjan?

– Disse møtene går på rundgang mellom verdensdelene, og Aserbajdsjan var det landet som sa at de ønsket å avholde møtet, svarer Haltbrekken.

– Kan ikke gi opp

– Jeg håper nå at den norske regjeringen tar det at klimatoppmøtene legges til autoritære land, opp med FN, for det er et betydelig problem at FN-forhandlinger om verdens framtid legges til land hvor ytringsfriheten er under sterke angrep, fortsetter Haltbrekken.

– Klimakrisa truer også menneskerettighetene. Da blir det feil å legge klimatoppmøter til autoritære stater.

– Slik du opplever forhandlingene i Baku, har du vel ingen store forhåpninger til utfallet av klimatoppmøtet, som skal være ferdig til helga?

– Jeg har fortsatt et håp om en avtale som sikrer en klimafinansiering. Det er noen dager igjen av møtet. Vi kan ikke gi opp, svarer Haltbrekken.

