FNs nødhjelpskontor: Nord-Gaza har ikke fått hjelp på 40 dager

I en ny rapport konstaterer OCHA at alt hjelpearbeid i området i FN-regi stanses enten helt eller delvis. Av 31 planlagte hjelpeinnsatser ble 27 avvist, mens de siste fire møtte på kraftige hindre. Disse førte til at hjelpearbeiderne ikke fikk gjort alt de hadde planlagt.

– Alle forsøk fra FN på å hjelpe menneskene i Nord-Gaza har blitt stanset eller vanskeliggjort. Bakerier og kjøkken er stengt ned, matstøtte er stanset og påfylling ved vann- og sanitetsanlegg er stadig innskrenket, skriver OCHA.

Israel har gjentatte ganger blitt kritisert for å ikke la tilstrekkelige mengder nødhjelp nå inn vil sivile i Gaza. Selv sier Israels militære at de gjør alt de kan for å sikre at nok bistand kommer inn i kyst-enklaven, og at Israel ikke hindrer inntreden av humanitær hjelp.

Samtidig melder FN og andre nødhjelpsorganisasjonen at mulighetene til å få bistand inn til Gaza har blitt færre, og at leveranser til deler av Nord-Gaza er nesten umulig.

Internasjonale eksperter på matsikkerhet advarte i en rapport tidligere i november mot stor fare for hungersnød på Gazastripen, og særlig i nord.

– Det er stor sannsynlighet for snarlig hungersnød i områder nord på Gazastripen, het det i den usedvanlig kraftige advarselen. Videre het det at situasjonen raskt forverret seg.

Les også: Eide: – Vi har sviktet alle menneskene i Gaza og på Vestbredden