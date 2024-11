Zelenskyj etter 1000 dager med krig: – Putin stopper ikke av seg selv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vladimir Putin er fokusert på å vinne denne krigen, han kommer ikke til å stoppe av seg selv, sa Zelenskyj i en tale til EU-parlamentet i anledning markeringen av at det er 1000 dager siden Russlands invasjonskrig av Ukraina startet. Han holdt talen via videolink.

Zelenskyj takket EU for støtten gjennom krigen, men presset samtidig på for mer hjelp. Han mener at jo mer tid Russlands president Vladimir Putin får, desto verre blir forholdene.

– Hver dag er det riktige tidspunktet for å presse Russland hardere, fortsatte presidenten.

120 milliarder

– Putin er fortsatt mindre enn Europas forente stater. Jeg oppfordrer dere til å ikke glemme dette og ikke glemme hvor mye Europa er i stand til oppnå, sa Zelenskyj videre.

EU har gitt Ukraina mer enn 120 milliarder euro i militær støtte, nødhjelp og økonomisk bistand siden Russlands invasjon startet i 2022, ifølge unionen selv.

Samtidig har EU åpnet medlemsforhandlinger med Ukraina, noe som gjør at landet er på god vei mot å bli medlem.

Skal stå støtt

EU har forsøkt å understreke at de vil fortsette å støtte Ukraina uavhengig av eventuelle endringer i USAs utenrikspolitikk når Donald Trump tar over som president der i januar.

– Vi skal fortsette å stå skulder til skulder med Ukraina i dag, i morgen og hver dag, så lenge det tar, sa EU-parlamentets leder Roberta Metsola i innledningen før Zelenskyjs tale.

I en tale til den ukrainske nasjonalforsamlingen tirsdag gjentok Zelenskyj at Ukraina ikke vil bytte vekk suvereniteten sin eller gi fra seg territorier.

