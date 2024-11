Har du skaffet deg Trump-filter ennå?

Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Stemningen i min nære krets er fortsatt tung med tanke på fire nye år med en amerikansk president ved navn Donald Trump. «Jeg vet ikke om jeg orker fire år til med den mannen», sa en her om dagen. «Jeg skulle ønske noen kunne finne opp et slags Trump-filter, slik at vi slapp å se ham på nyhetene hver bidige dag. Kan de ikke sladde ham? «Bleepe» ham hver gang han sier noe, sånn som NRK gjør med banning og grovt språk?»

Jeg må innrømme at jeg syns dette siste var en god idé. Jeg husker med gru de fire årene mellom 2017-2021, da vi fikk nyheter om Trump, Trump, Trump i alle TV-kanaler og nettaviser døgnet rundt. Hva hadde Trump sagt på Twitter nå? Hva hadde Trump løyet om nå? Hvem hadde Trump fornærmet nå? Hvilken diktator hadde Trump smisket med nå?

Jeg vil alltid huske den store lettelsen som senket seg etter at Joe Biden hadde vunnet, og alt bråket med påstander om valgfusk og stormingen av Kongressen var over. «For første gang på fire år slipper jeg å våkne hver morgen i frykt for hva den fyren har sagt på Twitter i løpet av natten», kommenterte en amerikaner, bosatt i Norge. «For første gang på fire år er det en normal person som leder landet mitt», sa han lykkelig til meg. «Nå kan jeg endelig senke skuldrene».

Nå har nok denne amerikaneren fått høye skuldre igjen. Jeg vet ikke om han bor i Norge fortsatt, eller om han er en av de mange amerikanerne som har googlet «hvordan kan jeg lettest emigrere fra USA til Canada så fort som mulig».

En mer praktisk mellomløsning er jo å forsøke å ignorere Trump. Jeg kunne kanskje ønsket meg en slik knapp de har på Facebook, der man kan slumre folk i 30 dager. De burde lage en knapp som heter: «Slumre Trump i fire år».

For jeg vet bare ikke om jeg makter mer av Trumps brede slips, hans røde capser og hans løgner, hans likeglade omtrentligheter og hans bøllete, mislykkede forsøk på å vise at han har vidd og humoristisk sans. Alt dette er jo bare peanuts med tanke på hva Trump kan få i stand av virkelige problemer for Midtøsten, Ukraina og det amerikanske demokratiet. Men det hjelper jo ikke til at hele Trump-figurens framtoning går på nervene løs.

Samtidig vil jeg ikke melde meg helt ut. Jeg vil jo gjerne vite når Trump har gjort eller sagt noe som faktisk betyr noe for verdensfreden. Så dette Trump-filteret bør være utrolig finmasket og avansert. Har Trump sagt noe som faktisk er viktig, kan han få slippe igjennom filteret. Er det bare noe vanlig Trump-vås, blir han blokkert.

Jeg mener dette er en god forretningsidé, også, for jeg er villig til å betale for dette. Jeg drømmer om den dagen vi kan si til hverandre: «Æsj, nå har jeg glemt å fornye Trump-filteret mitt igjen. Jeg skulle jo betalt for abonnementet mitt i går. Og da dukket han jo straks opp på skjermen min med lilla slips og løy meg rett opp i ansiktet».

Og til dere som syns Trump er topp, men kanskje «litt uforutsigbar», og mener jeg nå vil kneble ham og ta fra ham hans ytringsfrihet: For min del skal han bare trumpe så mye han vil. For funker det nye Trump-filteret mitt, slipper jeg å bry meg.

