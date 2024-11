Ukraina skal ha brukt langtrekkende amerikanske raketter mot russisk våpenlager

En ikke navngitt kilde sier til det ukrainske mediet RBC at Ukraina for første gang har brukt det amerikanske ATACMS-systemet mot mål i Russland, og at det rammet et militæranlegg ved byen Karatsjev i Brjansk-regionen, 13 mil fra grensen.

Kilden opplyser at angrepet var vellykket.

I helgen meldte blant annet Reuters at president Joe Biden har gitt grønt lys for at Ukraina kan bruke langtrekkende, taktiske amerikanske våpen mot mål langt inne i Russland.

Det gjelder først og fremst ATACMS-systemet. Ukraina har lenge bedt innstendig om å få bruke disse våpnene mot mål på russisk territorium.

Tidligere meldte Ukrainas forsvarsledelse at et stort våpenlager ved Karatsjev var ødelagt, men uten å nevne at det ble brukt langtrekkende amerikanske raketter.

– Ødeleggelsen av ammunisjonslagrene til de russiske okkupantene kommer til å fortsette for å stanse Russlands væpnede aggresjon mot Ukraina, skriver Ukrainas forsvarsledelse på Telegram.

Russlands forsvarsdepartement meldte tirsdag at de har ødelagt 16 ukrainske droner over Brjansk.

Det ukrainske luftforsvaret melder på sin side at Russland avfyrte 87 droner mot Ukraina natt til tirsdag. 51 av dem ble skutt ned, mens 30 andre forsvant fra radaren, ifølge meldingen.

Åtte mennesker ble drept og tolv såret da russiske droner rammet den lille byen Hlukhiv ved den russiske grensen, opplyste ukrainske myndigheter tidligere tirsdag. Flere av ofrene er barn.

