Trump ønsker ny Fox-ansatt i regjeringen

Den kommende Trump-administrasjonen har lovet å gjennomføre omfattende kutt i den offentlige pengebruken, og Donald Trump hyller i en uttalelse Duffys arbeid i Kongressen for «økonomisk ansvarlighet».

Duffy er i likhet med Pete Hegseth, som Trump vil ha som ny forsvarsminister, TV-personlighet. Duffy jobber i Fox Business, mens Hegseth jobber for Fox News.

Trumps kandidater må godkjennes av Senatet, der Republikanerne får flertall på nyåret. Enkelte av dem har blitt møtt med motstand fra enkelte i partiet.

Tidligere kongressrepresentant Matt Gaetz, som Trump vil ha som ny justisminister, ble etterforsket av etikkomiteen i Representantenes hus for flere anklager, blant annet å ha hatt sex med en 17 år gammel jente. Også justisdepartementet etterforsket ham, men tok ikke ut tiltale.

I Washington er det knyttet spenning til om etikkomiteens rapport om saken vil bli overlevert til Senatet eller offentliggjort. Gaetz trakk seg fra Kongressen etter at Trump pekte på ham som statsråd, og dermed falt komiteens jurisdiksjon bort.

Det er også oppstyr rundt Hegseth etter at det ble kjent at han inngikk forlik med en kvinne som anklaget ham for voldtekt.

Både Gaetz og Hegseth nekter for å ha gjort noe galt.

