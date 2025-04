Bil kjørte inn i menneskemengde i Vancouver – flere døde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er byens politi som melder om dette på X.

– Flere personer er drept og mange andre er skadet etter at en bilfører kjørte inn i en folkemengde under en gatefestival ved krysset East 41st Avenue og Fraser like etter klokken 20 i kveld, skriver de.

– Bilføreren er pågrepet. Vi vil gi mer informasjon etter hvert som etterforskningen skrider fram, heter det videre.

Ifølge kringkasteren CBC viser videoer i sosiale medier at nødetatene rykker ut til stedet, der flere personer – noen tilsynelatende skadet – ligger på bakken.

Et vitne har sagt til CTV News at de så en svart bil som kjørte ukontrollert rundt i området før folkemengden ble truffet.

Hendelsen skjedde under en filippinsk feiring, kjent som Lapu Lapu Day.

Carney: Knust

– Jeg er knust over å høre om de forferdelige hendelsene ved Lapu Lapu-festivalen i Vancouver tidligere i kveld, skriver Canadas statsminister Mark Carney i en uttalelse.

– Jeg sender mine dypeste kondolanser til de pårørende av de drepte og skadede, til det filippinsk-canadiske samfunnet, og til alle i Vancouver. Vi sørger alle sammen med dere, legger han til.

Canadas statsminister Mark Carney sender tanker til de berørte etter påkjørselen i Vancouver. (Sean Kilpatrick/AP)

Også Vancouvers borgermester Ken Sim har kommentert hendelsen.

– Jeg er sjokkert og dypt opprørt over den forferdelige hendelsen ved dagens Lapu Lapu-feiring. Vi kommer til å gi informasjon så fort vi kan, men politiet har så langt bekreftet at det er flere drepte og skadede, skriver borgermester Ken Sim i en uttalelse på X.

Profilert politiker til stede

Lederen av det venstreorienterte partiet NDP, Jagmeet Singh, var til stede på festivalen, men forlot stedet kort tid før bilen kom kjørende gjennom folkemengden.

– Dette er så forferdelig. Jeg var nettopp der, og nå kan jeg bare se for meg ansiktene til de smilende og dansende barna jeg så, sier han til CTV News.

Hendelsen skjer bare to dager før valget på ny nasjonalforsamling i Canada skal avholdes mandag 28. april.