G20-landene ber om fredsinitiativer for Ukraina

Initiativene må støtte opp om en grundig, rettferdig og varig fred, og freden må være i tråd med FNs prinsipper, heter det i uttalelsen, ifølge AFP.

Nyhetsbyrået skriver videre at de tar til orde for våpenhviler på Gazastripen og i Libanon, og at de er enige om å samarbeide for å sikre at de ultrarike «blir skattlagt på effektivt vis».

Erklæringen er en av flere saker på agendaen for lederne i G20-landene, som møtes mandag og tirsdag i Rio de Janeiro i Brasil.

USAs president Joe Biden, Kinas president Xi Jinping og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er blant deltakerne på toppmøtet.

