Trump-dansen har blitt en trend

Det er ikke første gang at Trump-dansen har gått viral. Noen år tilbake var det et eget TikTok-challenge, der flere tok utfordringen og etterlignet danse-movsene til Trump.

Nå som Trump er tilbake på president-stolen har dansen hans også gjort en «comeback» som han, etter å ha nylig slått demokratenes kandidat Kamala Harris.

Flere NFL-spillere i USA, slik som Raiders-spiller Brock Bowers, Titan- spiller Calvin Ridley og Lion- spiller Za’Darius Smith feiret på søndag med dansetrinn inspirert av den nyvalgte presidenten Donald Trump.

Dette skjedde da Lions spilte kamp mot Jacksonville i helgen, det skriver The Associated Press.

Slik ser det ut når trump selv danser.

Se video her:

Selv om mange har latterliggjort trumps danseferdigheter er dansen hans altså igjen blitt en viral farsott.

Særlig har Donald Trumps dansetrinn blitt sett på flere sportsbegivenheter. Også nå i helgen. Senest lørdag kveld under UFC-kampen mellom Jon Jones og Stipe Miocic.

Trump satt på første rad i Madison Square Garden i New York sammen med Elon Musk som Trump har utnevnt som en av to som skal lede arbeidet med å effektivisere offentlig sektor i USA.

Etter at Jones vant over Miocic, skal han ha vendt seg mot Trump og danset Trump-dansen, mens han pekte på Trump. Jones takket også presidenten for at han kom på kampen.

