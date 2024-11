Trump peker på «big tech»-kritiker som ny leder av teletilsynet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Carr omtales av Donald Trump som en som kriger for ytringsfriheten. Carr har «kjempet mot reguleringskrigføringen som har innskrenket amerikaneres frihet», sier Trump i en uttalelse. Carr skriver på X at han er stolt over å få oppdraget.

– Vi må bryte ned sensurkartellet og gi vanlige amerikanere tilbake ytringsfriheten, skriver Carr.

Han er allerede den fremste republikaneren i FCC, som regulerer lisenser for TV og radio, prisene på internettjenester og har ansvar for andre kommunikasjonssaker i USA.

Carr har lenge vært pekt på som en kandidat til å bli ny leder i FCC, og han har bygget opp en allianse med Tesla-eier Elon Musk, som har blitt en av Trumps største støttespillere. Hans satelittnettjeneste Starlink kan tjene godt på samarbeid med amerikanske myndigheter.

Carr har også gitt støtte til Trumps lovnader om å fjerne reguleringer og straffe TV-kanaler som de anklager for å ha politisk slagside. Han skrev også et kapittel om FCC i det mye omtalte Project 2025-dokumentet der han tar til orde for tettere oppsyn med teknologigiganter som Meta, Google og Apple i en ny Trump-administrasjon.

Kommentar: Donald Trump er på god vei mot en politistat

Les også: Trumps effektiviseringsleder: – Vi venter masseoppsigelser