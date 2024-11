Ekspert tror Ukraina vil bruke amerikanske våpen til å angripe russiske flyplasser

– Ukrainerne vil nå trolig bruke Atacms-raketter til å angripe russiske flyplasser. Dette gjør det vanskeligere for russiske styrker å få luftstøtten som glidebomber har gitt dem til nå, sier Røseth til Nettavisen.

Røseth jobber som hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Om han får rett, betyr det at russerne må endre luftoperasjonene side, og at de russiske flyene som slipper glidebomber i Ukraina, må flytte til baser lenger unna frontlinjen.

– Og det gjør det mye vanskeligere for russerne å angripe ukrainske styrker nær frontlinjen. Luftfordelen som Russland har hatt, vil sannsynligvis bli mindre, sier han til avisen og legger til:

– Dette er veldig viktig.

Søndag opplyste anonyme kilder til Reuters og New York Times at USAs president Joe Biden har gitt grønt lys for at Ukraina kan bruke langtrekkende våpen til å ramme mål dypt inne i Russland. Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert saken.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: Kommentar: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden (+)

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)