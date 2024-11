Nye israelske luftangrep mot Beirut og Tyr

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepene mot Beirut er rettet mot Haret Hreik, en del av forstaden Dahieh, en høyborg for Hizbollah-militsen.

Ifølge det libanesiske statlige nyhetsbyrået NNA er flere bygninger ødelagt i lørdagens angrep. Det ble utstedt evakueringsordre i forkant av bombingen.

Det israelske militæret (IDF) har også bekreftet at de har gjennomført angrep mot Dahieh-området som de sier var rettet mot Hizbollahs infrastruktur.

Det foregår også sammenstøt mellom Hizbollah-krigere og israelske styrker nær byen Dhayra ved grenseområdet mellom Israel og Libanon, ifølge NNA.

I tillegg meldes det om et angrep mot Tyr, en historisk oldtidsby som ble grunnlagt for flere tusen år siden. Byen står på Unescos verdensarvliste.

– Angrepet mot Tyr var rettet mot «ruindistriktet», noe som resulterte i ødeleggelse av to bygninger og skade på andre nærliggende bygninger, skriver NNA, med henvisning til et nabolag nær Tyrs eldgamle hippodrom, en historisk bane for hesteveddeløp.

Israel hevder også å ha skutt ned droner rettet mot Israel fra libanesisk territorium.

