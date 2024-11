Frykten for at Argentina skal trekke seg fra Parisavtalen stiger

Argentinas brå avreise skjedde på ordre fra regjeringen i Buenos Aires.

President Javier Mileis talsmann Manuel Adorni sa at dette ville gi den nye utenriksministeren, Gerardo Werthein, mulighet til å «revurdere situasjonen og reflektere over posisjonen».

Argentinas president Javier Milei, som tidligere har kalt global oppvarming for en bløff, skulle denne uken møte USAs påtroppende president Donald Trump, som også fornekter klimaendringene.

Trump trakk USA fra Parisavtalen i 2017, men beslutningen ble omgjort av president Joe Biden. Trump har imidlertid lovet å trekke USA fra klimaavtalen på nytt når han igjen blir president.

– Hvis Mileis regjering bestemmer seg for å gå ut av Parisavtalen, vil det få enorme juridiske og konstitusjonelle konsekvenser, sier Maximiliano Ferraro, som representerer opposisjonspartiet Civic Coalition i nasjonalforsamlingen.

Milei, som beskriver seg selv som en «anarko-kapitalist», har iverksatt radikale tiltak for å redusere inflasjonen i landet. Han har også nedgradert miljøverndepartementet til et undersekretariat og fjernet et fond for beskyttelse av landets skoger.

