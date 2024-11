Studie: Latter hjelper mot tørre øyne

299 personer ble satt til enten å gjøre latterøvelser fire ganger om dagen eller å bruke øyedråper med hyaluronsyre like mange ganger daglig, ifølge Dagens Medicin.

Ved hjelp av en app ble testpersonene varslet om å gjøre latterøvelsene. De gjentok frasene «hee hee hee, hah hah hah, cheese cheese cheese, cheek cheek cheek, hah hah hah hah hah hah» 30 ganger i løpet av fem minutter. Samtidig fikk de instrukser om å overdrive ansiktsuttrykkene.

Etter åtte ukers behandling hadde symptomene til begge gruppene avtatt like mye. Forskerne drar derfor slutningen at latterøvelsene og øyedråpene var like effektive for folk som er plaget med tørre øyne.

Den randomiserte kinesiske studien er publisert i tidsskriftet BMJ. Ifølge Dagens Medicin er det en større studie med sterke resultater. Samtidig åpnes det for at det kan være en placeboeffekt ettersom det ikke var en dobbeltblind studie.

Les også: «Snøfall 2»: Julemagien lyser på Oslo Nye (+)

Les portrettet med Hedvig Montgomery: – Jeg var alltid den rare, nye jenta i klassen (+)