AfD-lokallag kan etterforskes av tysk etterretning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Domstolen avviste onsdag en klage fra AfD (Alternativ for Tyskland) på at etterretningstjenesten i Baden-Württemberg klassifiserer partiet som en antatt høyreekstremistisk organisasjon.

Delstatsavdelingen av det tyske sikkerhetspolitiet klassifiserte partiet slik i 2022, noe som åpnet for at de kan overvåke partiets virksomhet både med overvåking og informanter.

Lederen for lokallaget i Baden-Württemberg, Markus Frohnmaier, kaller domstolens beslutning «bare absurd». Han viser til at partiet er såpass inkluderende at de har valgt en lokal leder med røtter i Romania, nemlig ham selv.

Domstolen i Mannheim begrunner beslutningen med diskriminering i partiet mot tyske borgere med utenlandsk bakgrunn og hets mot alle muslimer i Tyskland. Kjennelsen kan ikke ankes.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: «Snøfall 2»: Julemagien lyser på Oslo Nye (+)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)