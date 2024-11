USA har angrepet iranskstøttede grupper i Syria

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepene har vært rettet mot to steder og er et svar på flere angrep mot amerikanske styrker det siste døgnet, heter det i en uttalelse.

– Disse angrepene vil redusere de iranskstøtte gruppenes evne til framtidige angrep mot styrker fra USA og koalisjonen, skriver det amerikanske forsvaret.

USA har 900 soldater i Syria og 2500 i nabolandet i Irak på oppdrag for å rådgi og hjelpe lokale styrker med å hindre en ny oppblomstring for ekstremistgruppa IS.

Siden Hamas-angrepet som utviklet seg til krigen på Gazastripen har USA sendt marinefartøy til regionen for å forsøke å tøyle Iran og iranskstøttede grupper.

