Bekymret for hva Trump kan finne på i Ukraina

– Frykten er jo at Trump gjør som han av og til har gjort før: At han beveger seg inn i samtaler med Russlands president Vladimir Putin, som går over hodet på ukrainerne. Jeg håper ikke at han tråkker seg inn i noe. Vi må være veldig tydelige, alle vi på europeisk side, at det er ukrainerne som bestemmer over sin egen skjebne, sier Høyres leder Erna Solberg til Dagsavisen.

Hun holdt mandag tale til Høyres sentralstyre, der hun brukte mye av tiden på å uttrykke sin bekymring for hva påtroppende USA-president Donald Trump kan finne på i den fastlåste konflikten mellom Ukraina og Russland, i en krig som har rast for fullt siden februar 2022.

– Vi lever i usikre tider, sa Solberg til sentralstyret.

– Uklare signaler

Hun slo fast at Trump er uforutsigbar, og at ikke alt som sies i en valgkamp blir en realitet. Men hun tror man må forvente at noe av der Trump har sagt de siste månedene ender opp som faktisk politikk.

– Det viktigste og mest akutte, er støtten til Ukraina. Der har Donald Trump gitt uklare signaler. Det har gjort det nødvendig å være klokkeklare på at det er ukrainerne – og ingen andre – som bestemmer når krigen er over. Ikke Russland, ikke USA, men ukrainerne, sa Solberg i talen.

Høyre-lederen hadde tydelig også fått med seg presseoppslaget i søndagens Washington Post, der det hevdes at Trump allerede to dager etter valget tok en telefon til Putin for å diskutere Ukraina-konflikten. Trump har jo også tidligere i valgkampen hevdet at han er i stand til å fikse fred i Ukraina i løpet av kort tid.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

«Ren fiksjon»

Selv om Putins talsperson Dmitrij Peskov ifølge NTB mandag rykket ut og kalte samtalen mellom de to «ren fiksjon» og «falsk informasjon», er det tydelig at den påtroppende president Trump har begynt å kontakte andre statsledere om ulike utenrikspolitiske temaer.

– Han ringer nok mange, og det er kanskje ikke så unaturlig, sier Solberg.

– Jeg håper bare ikke at han tråkker seg inn i noe. Det som er viktig er at premisset er at USA ikke kan bestemme noe over hodet på Ukraina, eller inngå avtaler som angår dem, mener hun.

– Den største utfordringen er hvis amerikanerne ikke lenger leverer mer utstyr til Ukraina. Europa gir mer større til Ukraina enn USA gjør, men det er klart at USA er viktig her. Det blir en svekkelse hvis USA ikke bidrar. Men jeg håper og tror at det er nok stemmer i det republikanske partiet for Ukraina i Senatet, sier Høyre-lederen.

Les også: Kommentar: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden (+)

Presidentene Donald Trump og Vladimir Putin da de møttes i Osaka i juni 2019. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

– Taper mye

Solberg mener den største sikkerhetspolitiske trusselen mot Norge nettopp er at Trump kanskje kan finne på å gi Putin frie hender i Ukraina, og slik true sikkerheten for hele Europa. Dette er nok bakgrunnen for at Høyre i sitt kommende alternative budsjett har satt av hele 30 milliarder mer enn Støre-regjeringen til militær støtte til Ukraina.

– For sikkerheten vår er dette hovedbekymringen. Jeg tror ellers at USA kommer til å stille opp for Norge på alle andre områder. Det opplevde jo vi når vi satt i regjering, sier Solberg, som var statsminister sist Trump satt ved makten, i årene 2017–2021.

Hun har også en annen stor bekymring nå som Trump tar over: Hva skjer med internasjonal handel, om USA nå innfører en isolasjonistisk økonomisk politikk?

– Norge er et land som taper mye hvis det blir mye handelskrig og tollbarrierer. Det går ut over norske bedrifter og norsk konkurransekraft, mener Solberg.

Les også: Tre år etter trusler om bøter: Lærerne er fortsatt ikke rustet til å håndtere vold (+)

Mer skattelette

Dette siste tok Solberg opp i talen til sine egne, der hun også røpet en annen nyhet fra Høyres alternative budsjett: Partiet vil bruke 9,2 milliarder kroner mer enn regjeringen på skattelettelser på inntekt. Får Høyre regjeringsmakt neste år, lovte Solberg dessuten at formuesskatten på arbeidende kapital skal bort, sammen med innstrammingene i exit-skatten, mens beskatningen på havbruket skal ned.

– Med Høyres alternative budsjett for neste år, ville de fleste fått åtte ganger mer skattelettelse med oss, enn det Støre-regjeringen foreslår. Det viser at det betyr noe hvem som styrer, sa Solberg.

Les også: «Snøfall 2»: Julemagien lyser på Oslo Nye (+)