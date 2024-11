EUs utenrikssjef i Kyiv: Lover urokkelig støtte etter Trumps seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Republikanerens forestående retur til Det hvite skaper nervøsitet i Kyiv og Brussel for at Trump kan få en slutt på USAs sterke støtte til kampen mot Russlands invasjon.

– Den klare hensikten med dette besøket er å uttrykke EUs støtte til Ukraina – denne støtten forblir urokkelig, sa Borrell til journalister i Kyiv.

– Denne støtten er absolutt nødvendig for at dere skal kunne fortsette å forsvare dere mot Russlands aggresjon, sier Borrell, som etter planen går av som utenrikssjef i desember.

I valgkampen reiste Trump tvil ved om han vil opprettholde den enorme amerikanske militære og økonomiske støtten til Ukraina. Han har sagt at han kan få en rask slutt på krigen.

– Ingen vet nøyaktig hva den nye regjeringen kommer til å gjøre, sier Borrell og minner om at det fortsatt er over to måneder til Joe Biden går av som president.

– Vi må gjøre mer og vi må gjøre det raskere, sa Borrell om støtten til Ukraina.

Han hevdet videre at president Vladimir Putin «ønsker ikke å forhandle og kommer ikke til å forhandle med mindre han tvinges til å gjøre det».

