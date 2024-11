Hovedsteder på Balkan blant de mest forurensede

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beograd, Pristina og Sarajevo ble fredag målt til et nivå som ligger godt over det som anses som helsefarlig. På luftindeksen AQI er 150 satt som farestrek.

I Paris og Los Angeles var det til sammenligning målinger på henholdsvis 44 og 34.

Den sterke forurensningen på Balkan forklares delvis med at det er blitt vesentlig kaldere i været. I den serbiske hovedstaden Beograd var konsentrasjonen av farlige mikropartikler 19 ganger høyere enn det Verdens helseorganisasjon finner forsvarlig.

Disse ørsmå partiklene kan utgjøre en helsefare dersom de blir innåndet over en lengre periode og dermed kommer inn i blodomløpet til innbyggerne.

Starten på kuldesesongen forverrer forholdene, ettersom mange bruker kull og ved av dårlig kvalitet.

– Alt blir brent: skittent kull, dårlig ved, gamle møbler, klesfiller og plast. I verste fall bruker noen motorolje til oppvarming. Kombinert med tungtrafikk i de store byene blir det ekstrem forurensning, sier Dejan Lekic ved den nasjonale foreningen for økologi i Beograd.

En FN-studie fra 2019 viser at luftforurensning i 19 byer på Balkan står for 20 prosent av for tidlige dødsfall.

