Zelenskyj: – Uakseptabelt å gi etter for Putin

– Det har vært mye snakk om behovet for å gi etter for Putin, å trekke seg tilbake, for å gjøre noen innrømmelser. Det er uakseptabelt for Ukraina og uakseptabelt for hele Europa, sa Zelenskyj på toppmøtet i Det europeiske politiske fellesskapet (EPF) i Budapest torsdag.

Det er Zelenskyjs første tale etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA, Ukrainas største bidragsyter. Trump har skrytt av at han kan få slutt på Ukraina-krigen i løpet av få timer, og gjentatte ganger kritisert den amerikanske militær- og pengestøtten til Ukraina.

På en pressekonferanse etter toppmøtet sa Zelenskyj at han ikke er kjent med detaljene i Trumps plan for å få en rask slutt på krigen.

– Klemmer med Putin hjelper ikke

Putin har krevd at Ukraina skal avstå mer territorium i øst og sør som en forutsetning for fredssamtaler. I talen anklaget Zelenskyj også noen europeiske ledere, uten å nevne navn, for å sterkt presse Ukraina til å inngå kompromisser.

– Vi trenger tilstrekkelig med våpen, ikke støtte i samtaler. Klemmer med Putin hjelper ikke. Noen av dere har klemt ham i 20 år, og ting blir bare verre, sa Zelenskyj.

En våpenhvile uten sikkerhetsgarantier for Ukraina er veldig farlig, mener presidenten videre.

– Det er en forberedelse på å fortsette okkupasjonen, sa han på pressekonferansen.

– Lidd tap

Ifølge Zelenskyj har noen av de 11.000 nordkoreanske soldatene sendt til Kursk-regionen i Russland deltatt i kamper med ukrainske soldater.

Det har ført til tap for de nordkoreanske styrkene, sa Zelenskyj.

Tidligere i uken hevdet ukrainske myndigheter at nordkoreanske soldater for første gang hadde vært i strid med ukrainske styrker i Kursk-regionen. Etterretning fra blant annet Sør-Korea, USA og Ukraina går ut på at 12.000 nordkoreanske soldater er utplassert i Russland.

Les også: Han frykter «smitteeffekt» hvis Trump får viljen sin i Ukraina

Les også: Ekspert urolig for «Trump 2.0»: – En stor fare for USA

Les også: Dette er blant Donald Trumps valgløfter (+)