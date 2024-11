Demokratene risikerer å miste også Huset

Opptellingen av de 435 plassene tar sin tid, og resultatet er kanskje ikke klart før mot slutten av uka.

Det trengs 218 plasser for flertall, og begge partiene har allerede sikret seg minst 200 plasser. Fra før hadde Republikanerne 220 plasser mot 212 for Demokratene, mens tre var ledige.

Men foreløpig fasit er at Republikanerne har en netto gevinst på fire mandater etter at de vant to i Pennsylvania og ett hver i North Carolina og Michigan og trolig tar Alaskas mandat. Demokratene har vunnet to plasser i New York og en i Alabama.

Må vinne åtte

Dermed er situasjonen at Demokratene må vinne minst åtte mandater av de gjenstående fra Republikanerne for å få flertall. Men utsiktene til at de skal klare det, svinner etter hvert som Republikanerne berger utsatte mandater i flere delstater.

Mye av oppmerksomheten er nå rettet mot California og New York, der Demokratene prøver å vinne tilbake et titall plasser som de uventet tapte til Republikanerne for to år siden. Særlig i California tar opptellingen tid.

Kan bli storeslem

Hvis Republikanerne får flertallet i begge kongresskamrene, betyr det storeslem for partiet og stor makt til å gjennomføre politikken til Donald Trump. Han har allerede vunnet presidentvalget, og Republikanerne har sikret seg flertall i Senatet.

Skulle imidlertid Demokratene få flertall Representantenes hus, ville det fungere som en kraftig bremsekloss, ettersom Huset har vetomakt over politikken til Det hvite hus, blant annet når det gjelder lovgivning og statsbudsjettet.

Mens hver delstat sender to senatorer til Washington, fordeles de 435 plassene i Representantenes hus proporsjonalt etter statenes folketall. De minste statene som Alaska og Wyoming har bare en representant, mens den største, California, har 52.

Les mer om valget i USA her.

Kommentar: USA-valget gjør at vi trenger en ny EU-debatt i Norge

Les også: Trumps planer: – Vil rive den i to og kaste den ut på dag én (+)