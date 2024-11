Velgerne i North Carolina og Georgia mer positive til Harris enn til Trump

Foreløpige tall i en måling fra Edison Research viser at 48 prosent av velgerne i North Carolina har et positivt syn på demokraten Harris. 49 prosent av velgerne i Georgia sier det samme. I 2020 svarte 50 prosent av velgerne i begge delstatene at de hadde et positivt inntrykk av Joe Biden.

På spørsmål om hvordan de ser på Donald Trump, svarer 43 prosent i North Carolina at det har et positivt syn på den republikanske presidentkandidaten, mens 46 prosent av velgerne i Georgia er positive. Andelen i Georgia er uendret siden forrige valg, mens den lå 47 prosent i North Carolina.

Hvite velgere utgjør 69 prosent i North Carolina og 57 prosent i Georgia. I samme måling for fire år siden var andelen hvite velgere henholdsvis 65 og 61 prosent.

Andelen svarte velger har falt fra 23 prosent i 2020 til 19 prosent ved årets valg i North Carolina. I Georgia har den gått marginal opp fra 29 til 30 prosent. I begge delstaten hadde 8 prosent av velgerne latinamerikansk bakgrunn, opp fra 5 prosent i North Carolina og 7 prosent i Georgia i 2020.

Les også: Måling antyder marginalt overtak for Trump i vippestaten Pennsylvania

Les også: Eks-ambassadør: – Det blåser Kamala Harris’ vei nå