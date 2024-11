Måling antyder marginalt overtak for Trump i vippestaten Pennsylvania

Det er like mange som sier at de har et positivt syn på Trump denne gangen som for fire år siden, viser målingen fra Edison Research.

Harris ligger på sin side 4 prosentpoeng lavere enn Joe Biden gjorde i valget for fire åre siden, da han vant Pennsylvania og til slutt presidentembetet.

Målingen viser også at 83 prosent av dem som har stemt i Pennsylvania i år er hvite, mot 81 prosent for fire år siden. Andelen svarte velgere har gått opp fra 9 til 11 prosent, mens andelen med latinamerikansk bakgrunn er uendret på 5 prosent.

Les også: – Trump kommer ikke til å forsvinne. Han elsker jo rampelyset (+)

Les også: Trump hevder det pågår massivt valgjuks i Pennsylvania