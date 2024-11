Ukraina hevder å ha tatt flere enn 700 krigsfanger i Kursk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at et av målene med det overraskende angrepet på den andre siden av grensen har vært å hente inn nye krigsfanger for å få byttet til seg ukrainere som er tatt til fange av russiske myndigheter.

Russland og Ukraina utfører jevnlige fangeutvekslinger. Russiske militærtjenestepersoner og -bloggere hevder at Russland har presset ukrainske styrker tilbake fra Kursk.

Ukraina sa denne uka at de for første gang hadde angrepet nordkoreanske soldater i Kursk.

Etterretning fra blant annet Sør-Korea, USA og Ukraina tilsier at 12.000 nordkoreanske soldater er utplassert i Russland. Det har vært ventet at de ville bli sendt til grenseregionen Kursk. Russland har ikke bekreftet eller avkreftet opplysningene.

